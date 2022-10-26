Oil Price сообщил, что страны-покупатели нефти ускорят отказ от доллара ради местных валют

close
100%
Hasan Jamali/AP

Многие импортеры нефти могут ускорить процесс перехода от использования доллара в сделках на местные валюты из-за дорогих закупок. Об этом пишет портал Oil Price.

В публикации отметили, что, несмотря на падение цен на эталоны нефти на 30% в последнее время, многие покупатели несут огромные расходы на импорт нефти на фоне накапливающихся экономических невзгод. Из-за этого они могут ускорить процесс перехода от доллара на местные валюты в сделках.

Портал указал, что Индия является одним из крупнейших в мире покупателей нефти. Однако из-за стремительного роста цен на топливо в начале года торговый дефицит страны за первые шесть месяцев достиг $150 млрд. При этом к концу года он может вырасти до $300 млрд. Это, в свою очередь, чревато проблемами в платежном балансе страны.

Авторы статьи добавили, что многие европейские страны также покупают большую часть нефти. При этом у экономик Европы наметилась такая же проблема с долларом в нефтяных сделках, что и у Индии.

22 октября РБК, ссылаясь на статью старшего экономиста отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колина Уайса писали, что есть три сценария снижения господствующей роли доллара как мировой резервной валюты, которые связаны с геополитическими факторами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть