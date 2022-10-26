В Молдавии допустили временные отключения электричества в городах и селах

Молдавия в настоящее время сталкивается с «самым серьезным» энергетическим кризисом, власти допускают отключения электричества в населенных пунктах в определенные часы. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в интервью агентству Agerpres.

Он отметил, что за в октябре потребление электроэнергии в стране сократилось на 16%, однако правительство «учитывает все сценарии».

«Мы не исключаем того факта, что мы окажемся в ситуации, когда мы полностью отключим города или села от электричества в определенные часы, чтобы снизить потребление», — указал Спыну.

При этом он пояснил, что власти не хотят такого развития событий, но готовятся к нему.

Накануне Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение запретить майнинг криптовалюты в стране на фоне энергетического кризиса. Кроме того, положением, принятым комиссией, в общественных зданиях и коммерческих объектах устанавливается «минимальный» режим отопления — не выше 19°С, а в нерабочее время — 15°С. Также в нерабочие часы будет отключаться освещение витрин, декоративного и рекламного освещения, а работу эскалаторов будут приостанавливать с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00 (кроме случаев, когда приостановка может повлиять на безопасность и здоровье людей).