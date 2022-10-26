В Дании озвучат результаты следствия по «Северным потокам» при неоспоримых уликах

Командующий военно-морскими силами Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, Германия и Швеция, которые занимаются расследованием диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», не будут обнародовать результаты разбирательства до тех пор, пока не получат неоспоримые доказательства.

«Причина (скрытности) состоит в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях», — сказал Кристофферсен в интервью The New York Times.

Командующий также высказал предположение, что разглашение предварительных или разрозненных результатов расследований может привести у общественности к реакциям, «которые на данный момент не будут конструктивными».

Теракты на газопроводах произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили, что это была целенаправленная диверсия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что истина о взрывах на «Северных потоках» многих в Европе удивит.