Песков не прокомментировал данные о планах РФ субсидировать поставки топлива из Белоруссии

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

РФ активно продолжает взаимодействовать с Белоруссией как со своим ближайшим партнером и союзником, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

По его словам, речь, в том числе, по энергетическому сектору.

Песков прокомментировал информацию о якобы планах Москвы субсидировать поставки топлива из Белоруссии.

«Мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках Союзного государства, Белоруссия — это наш ближайший партнер и союзник. В том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики...», — отметил Песков.

Он добавил, что других комментариев по отношения Москвы и Минска больше пока нет.

Ранее «Коммерсантъ» информировал, что Россия поддержит топливный экспорт Белоруссии закупками дорогого дизеля. В то же время доля белорусского топлива на российском рынке, согласно оценке «Петромаркета», пока остается небольшой.

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