Песков не прокомментировал данные о планах РФ субсидировать поставки топлива из Белоруссии

РФ активно продолжает взаимодействовать с Белоруссией как со своим ближайшим партнером и союзником, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.
По его словам, речь, в том числе, по энергетическому сектору.
Песков прокомментировал информацию о якобы планах Москвы субсидировать поставки топлива из Белоруссии.
«Мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках Союзного государства, Белоруссия — это наш ближайший партнер и союзник. В том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики...», — отметил Песков.
Он добавил, что других комментариев по отношения Москвы и Минска больше пока нет.
Ранее «Коммерсантъ» информировал, что Россия поддержит топливный экспорт Белоруссии закупками дорогого дизеля. В то же время доля белорусского топлива на российском рынке, согласно оценке «Петромаркета», пока остается небольшой.