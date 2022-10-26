Силуанов: Минфин предусмотрел средства на нужды специальной военной операции в 2022 году

Минфин России предусмотрел средства на нужды специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Об этом сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов, написало агентство ТАСС.

«Мы с министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов, необходимый для проведения специальной военной операции. Деньги будут и в этом году, и заложены в следующую трехлетку», — сказал глава российского Минфина.

Силуанов уточнил, что в объем предусмотренных денег заложены выплаты для военнослужащих и мобилизованных, а также траты на обмундирование мобилизованных.

На этой неделе Силуанов выразил мнение, согласно которому нельзя сказать, что инвестиционные расходы в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы сильно сокращаются на фоне высоких затрат на оборонный сектор российской экономики. Сокращение показателей вызвано, скорее, фактором опережающего финансирования, отметил министр.

Тогда же глава Минфина заявил, что инициатива ведомства по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших из страны россиян является справедливой мерой.