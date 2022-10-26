Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 14,5% до 16%

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Pavel Mikheyev/Reuters

Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 14,5% до 16%. Сообщение об этом пресс-служба финансового регулятора опубликовала на своем сайте.

«Базовая ставка установлена на уровне 16% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 15%», — сказано в сообщении.

Нацбанк Казахстана повышает ставку в 2022 уже в пятый раз.

На этой неделе пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что президент республики Касым-Жомарт Токаев утвердил указ об обновлении Военной доктрины страны. Согласно заявлению ведомства, в указе «отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность».

Ранее 26 октября президент США Джо Байден поздравил народ и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики и сообщил о решительной поддержке нынешних реформ в стране. Байден отметил обширное двустороннее сотрудничество с Казахстаном по вопросам безопасности, энергетики и экономики.

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