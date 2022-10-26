«Хуаньцю Шибао»: ЕС предстоит «настоящее испытание» с началом отопительного сезона

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Евросоюзу предстоит столкнуться с «настоящим испытанием» после октября, когда начнется отопительный сезон, и у населения возникнут проблемы, связанные с потреблением газа и электроэнергии. Об этом сообщает обозреватель «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао.

«Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября», — написал он, добавив, что у европейской промышленности и населения возникнут «большие» проблемы в области потребления газа и электроэнергии.

По мнению обозревателя, введение санкций против России, вызвавшее энергетический кризис, привело к снижению конкурентоспособности промышленности ЕС, сокращению производства, инфляции и значительному замедлению экономики.

В итоге, как отметил автор, Евросоюзу приходится закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ по цене, которая выше внутренней в четыре раза.

Чжэн Тао считает, что из-за возникших проблем в Европе возник раскол, а все большее число европейцев чувствуют «усталость от Украины».

Ранее сообщалось, что главы энергетических ведомств стран Евросоюза на встрече в Люксембурге не смогли прийти к консенсусу по предложениям Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть