ТАСС: у Анкары нет данных о перспективах закупки ЕС газа у РФ через хаб в Турции

Анкара не владеет данными о перспективах закупки российского газа Евросоюзом через хаб в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По информации агентства, остается неясным, какой объем газа страны Европы захотят покупать у России.

«Часть государств Европы намерена вернуть в строй атомные электростанции, чтобы не зависеть от российского газа, и похоже, что подобным образом события будут развиваться и в других странах. Поэтому сейчас нет информации о том, в каких объемах они захотят покупать российский газ через хаб», — рассказал источник агентства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Турция не будет злоупотреблять положением крупнейшего импортера газа из РФ ради скидок. Песков отметил, что Турция «занимает позицию, отличную от стран коллективного Запада» и «следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений» с Россией.