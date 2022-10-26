ДВЖД: экспорт дальневосточного угля вырос на 14% и превысил 19 млн тонн

Экспорт дальневосточного угля по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и составил более 19 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Сообщается, что за девять месяцев 2022 года объем экспорта угля увеличился на 8,6%. На экспорт при этом отправлено 19,2 млн тонн.

Всего с начала 2022 года по ДВЖД перевезли 24,4 млн тонн.

«Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения увеличилась на 23,8%, достигнув 13 млн тонн», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что объем вывоза угля из России в Индию по итогам октября снизится второй месяц подряд. Показатель сократится на 51% в сравнении с сентябрем и составит 730 тыс. тонн. Среди причин сокращения поставок называют большие запасы угля у индийских металлургических компаний и производителей цемента и опасения местных покупателей относительно риска повышения цен на российское сырье.