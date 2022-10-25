Банк России: инфляционные ожидания россиян выросли в октябре до 12,8% с 12,5% в сентябре

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Инфляционные ожидания россиян в октябре увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре. Информация об этом содержится в отчете «инФОМ», который выполнили по заказу Банка России.

38% опрошенных в октябре заметили рост стоимости на мясо и птицу. 29% участников отметили повышение цены молочной продукции. 28% респондентов увидели повысившуюся стоимость чая, кофе и лекарственных препаратов.

Кроме того, по данным опроса, 33% участников исследования сказали, что им пришлось экономить на путешествиях, 28% респондентов экономили на одежде и обуви, 25% — на ремонте.

В первой половине сентября президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране по итогам 2022 года составит около 12%, и тенденция на уменьшение продолжится.

В конце июля российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12 — 15%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году также остались без изменений — на уровне 4%.

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