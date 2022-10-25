Министр энергетики СА бен Сальман обвинил ряд стран в манипуляции рынками нефти

Reuters: министр энергетики Саудовской Аравии обвинил ряд стран в манипуляции рынками нефти

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что некоторые страны используют запасы нефти из стратегического резерва как механизм манипулирования рынками, передает Reuters.

«Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил во вторник, что некоторые из них (стран — «Газета.Ru») используют запасы из стратегического резерва как механизм для манипулирования рынками», — сообщает агентство, однако прямой цитаты не приводит.

По информации агентства, принц подчеркнул, что стратегический резерв должен использоваться только как механизм для смягчения дефицита поставок.

Ранее ведущий Fox News Марк Тиссен заявлял, что администрация президента США Джо Байдена использует стратегический нефтяной резерв страны, чтобы повысить шансы демократов в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

До этого генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс сообщал, что страны ОПЕК не могут быть причастны к росту цен на нефть и газ.

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