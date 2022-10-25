В Молдавии запретили майнинг криптовалюты на фоне энергокризиса

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение запретить майнинг криптовалюты в стране на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение КЧС.

«Запрещена деятельность по майнингу криптоактивов, а также ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000, вне независимости от местонахождения импортирующей компании», — говорится в решении.

Кроме того, положением, принятым комиссией, в общественных зданиях и коммерческих объектах устанавливается «минимальный» режим отопления — не выше 19°С, а в нерабочее время — 15°С. Также в нерабочие часы будет отключаться освещение витрин, декоративного и рекламного освещения, а работу эскалаторов будут приостанавливать с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00 (кроме случаев, когда приостановка может повлиять на безопасность и здоровье людей).

Накануне власти Молдавии призвали жителей не пользоваться лифтами и снизить температуру в офисах из-за энергокризиса в стране.

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