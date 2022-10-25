На Украине подорожало сало

На Украине зафиксирована максимальная с 2017 года стоимость соленого сала, следует из опубликованной в Telegram-канале UBR.ua инфографики министерства финансов страны.

Согласно представленным данным, 1 октября стоимость национального продукта в украинских магазинах достигла 258,7 гривен (около 429 рублей) за килограмм. Отмечается, что с сентября сало подорожало на 37,09 гривен. Цена на домашнее сало выросла до 199 гривен (около 330 рублей).

Как отмечают аналитики, причинами роста цен на сало стали сокращение поголовья свиней, подорожание доставки и повышение стоимости кормов.

Резкий рост цен на сало начали фиксировать еще весной этого года, в некоторых торговых точках его цена превышала стоимость мяса. В середине октября в Киеве на рынках за килограмм самого простого сала просили под 100 гривен (около 270 рублей) , а за «генеральское» — с мясной прослойкой — 300 гривен (более 800 рублей).

Специалисты считают, что к концу года цена на продукт может набрать еще 5-10%.