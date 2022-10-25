Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях

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В Сбербанке появилась возможность открыть вклад «Новые возможности» через «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба банка.

«Клиенты Сбера, которые хранят деньги в долларах, теперь могут конвертировать их в российские рубли или китайские юани с помощью вклада «Новые возможности». Чтобы открыть этот депозит, клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше $5000 на конец дня 13 октября», — говорится в сообщении.

В Сбере рассказали, что открыть вклад «Новые возможности» можно в СберБанк Онлайн, а также в отделении банка. Срок вклада составляет 3,6 или 12 месяцев. При этом ставка в рублях будет зависеть от суммы и срока — от 7,35 до 7,44% годовых. Отмечается, что в юанях ставка одинаковая и составляет 0,2% годовых. Проценты начисляются ежемесячно.

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей или 7 тыс. юаней, максимальная — не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически — по курсу на дату открытия вклада.

«Мы видим новые возможности для инвестиций в валютах дружественных стран, поэтому предлагаем собственные продукты в этих валютах. С нашим новым депозитом можно конвертировать доллары в рубли или юани с более высокой доходностью. Мы считаем, что сейчас с учетом текущей ситуации нашим клиентам выгодней и удобней будет управлять своими средствами в таких валютах», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

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