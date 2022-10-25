В Евросоюзе не пришли к консенсусу по вопросам борьбы с энергокризисом

Главы энергетических ведомств стран Евросоюза на встрече в Люксембурге не смогли прийти к консенсусу по предложениям Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, Венгрия имела возражения сразу по нескольким пунктам, в числе которых потолок цен на газ из России, совместные закупки топлива и использование газовых хранилищ, а также раскрытие информации о долгосрочных контрактах.

«Для Венгрии безопасность энергоснабжения и цены на энергоносители являются приоритетами, и мы не примем ни одного предложения, которое поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии даже в минимальной степени», — пояснил Сийярто по итогам заседания.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) выпустила рекомендации перед встречей министров энергетики Евросоюза, в которой говорится о том, что Великобритания и Швейцария также должны участвовать в механизме ограничения цен на газ для генерации электроэнергии. Также в ЕС собираются установить более высокую цену для экспорта электроэнергии, чем для ее продажи на внутреннем рынке в сообществе. По словам источника агентства Bloomberg, несколько международных соглашений между партнерами запрещают такое установление цен.