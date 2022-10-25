Минфин Франции выделит €46 миллиардов на компенсацию счетов за энергию в 2023 году

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Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что страна выделит €46 млрд на компенсацию возросших счетов за электричество для граждан в 2023 году, передает РИА Новости.

«Мы потратим 46 млрд евро в следующем году, чтобы защитить наших граждан от возросших цен на газ и электричество. Это на 180-200 евро меньше за каждый счет на электричество для домохозяйства в месяц», — пояснил министр.

По словам главы ведомства, около 1,5 млн предприятий смогут получить субсидии на счета за электричество. Кроме этого, €10 млрд выделят на помощь предприятиям, которые не подходят по критериям для получения субсидий — в особенности, энергоемкое производство в промышленном секторе. Ле Мэр отметил, что данная мера необходима, «чтобы спасти» французское производство.

Ранее сообщалось, что французские предприниматели начали нанимать специалистов для проведения аудита по энергопотреблению.

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