В Китае ввели новые налоги для производителей и импортеров электронных сигарет

С 1 ноября в Китае введут 36-процентный налог на электронные сигареты, произведенные в КНР или ввезенные в страну из-за границы, передает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов КНР.

Параллельно в стране введут налог 11% для магазинов, продающих электронные сигареты. Власти считают, что такое решение оптимизирует системы налогообложения потребительского сектора.

Как пишет Reuters, постановлением правительство Китая поддерживает интересы China Tobacco, государственной табачной компании, которая находится под контролем Управления государственной табачной монополии (STMA), регламентирующей работу на рынке табака и электронных сигарет.

С1 октября в Китае запрещена продажа электронных сигарет с ароматическими добавками.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян предложила запретить продажу вейпов и электронных сигарет в РФ.