За год средний размер кредита в России вырос на 15% до 1,3 млн рублей

На 1 октября 2022 года средний размер кредита, по всем категориям выданных банками россиянам займов, составил 1,3 млн рублей. За год показатель увеличился на 15%. Это рекордный прирост за последние два года, говорится в исследовании экосистемы Unicom и бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (ранее – «Эквифакс»). Исследование есть у «Газеты.Ru».

На 1 октября 2020 года средний размер кредита у россиян составлял 1 млн рублей. На 1 октября 2021 года – уже 1,1 млн (рост за год – 10%). На 1 октября 2022 года показатель увеличился до 1,3 млн рублей.

«Цены по всем группам товаров растут. Граждане также обращаются за кредитом на большую сумму, не имея достаточных сбережений. Кроме того, многие спонтанно решались на крупные покупки (например, недвижимости). Банки также готовы увеличить лимит платежеспособным клиентам. Все это привело к росту средней суммы кредита», — рассказал генеральный директор Unicom Дмитрий Африканов.

По его словам, больше всего средняя сумма кредита увеличилась в сегментах ипотеки и кредитных карт — на 18% и 11% соответственно.

«На начало октября 2022 года средняя сумма оформленного ипотечного кредита составила 3,9 млн рублей. На рост повлияла совокупность факторов: увеличение стоимости недвижимости, снижение суммы первоначального взноса. Средний чек по кредитным картам достиг 84,1 тыс. рублей. В период стрессовой ситуации большинство банков пересмотрели кредитные и лимитные политики, сократив выдачу новым клиентам. Кредиторы увеличили лимит держателям, которые до этого показали себя благонадежными», — отметил Африканов.

По данным ЦБ, на 1 сентября 2022 года банки выдали россиянам кредиты на сумму 1,7 трлн рублей. По сравнению с августом, этот показатель вырос на 14%.