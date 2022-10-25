Правительство выделит 1 млрд рублей на создание центров электроники в России

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Правительство России направит 1 млрд рублей на развитие высокотехнологического сектора экономики и создание центров электроники в различных областях страны. Решение обусловлено намерением властей увеличить темпы импортозамещения в данной отрасли, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство профинансирует создание малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. В 2022–2023 годах на эти цели будет выделен 1 млрд рублей», — говорится в документе.

Денежные средства будут выделены в виде субсидий. Основная задача — поддержка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Финансовая помощь поможет предприятиям расширить число разработок в сегментах телекоммуникационного оборудования, медицинской техники и других. В ближайшие восемь лет в стране должны появиться более 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции, уточняется в постановлении премьера.

5 октября в Министерстве промышленности и торговли заявили о решении руководства зеленоградского завода «Микрон» помочь компании «НМ-Тех» в освоении производства микросхем для биометрических паспортов и медицинских полисов, а также чипов для банковских карт. Для реализации этой цели у предприятий есть современное оборудование и специалисты, которые помогут наладить запуск в кратчайшие сроки.

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