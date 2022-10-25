Глава МЭА Бирол: если зима не будет суровой, Европа переживет ее с небольшими издержками

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что европейские страны на фоне энергетического кризиса смогут пережить зиму, если погода не будет суровой. Об этом он сообщил во время выступления на Сингапурской международной энергетической неделе, передает Reuters.

«Если у нас не будет чрезвычайно холодной и долгой зимы, если не будет никаких сюрпризов в плане того, что мы уже видели, например взрыва трубопровода «Северный поток», Европа должна пережить эту зиму с некоторыми повреждениями в экономической и социальной сфере», — сказал Бирол.

17 октября министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани сообщал, что Европа столкнется с зимой, полной страха и неопределенности, из-за неблагоприятной ситуации в энергетике.

16 октября президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявлял, что Европа переживает энергетический шок невиданных масштабов. Он также добавил, что итальянцам предстоящей зимой стоит готовиться к нормированному потреблению газа.

До этого стало известно, что правительства европейских стран ведут переговоры об аренде гигантских плавучих электростанций, ожидая трудности с поставками энергии зимой.