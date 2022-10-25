В минэнерго Австрии заявили, что в ЕС «по-разному» понимают ограничение цен на газ

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Reuters

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что в ЕС «по-разному» понимают ограничение цен на газ, ждут разъяснений от Еврокомиссии, сообщает РИА Новости.

«Речь пойдет о совместной закупке газа, я давно призывала к этому, рада, что теперь есть конкретные предложения. Если мы объединим силы для заполнения газохранилищ на следующий год, мы укрепим энергобезопасность и будем способствовать стабилизации цен <...> Вторая тема - мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен <...> По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это», — заявила Гевесслер перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

По словам главы австрийского минэнерго, главным вопросом остается обеспечение безопасности энергопоставок.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз не может позволить уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

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