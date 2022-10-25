Президенту ФРГ Штайнмайеру в Киеве подарили ирисы с намеком на поставку ПВО IRIS-T

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который с визитом приехал в Киев, подарили букет ирисов — как намек на системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые Киев продолжает требовать от Берлина. Об этом пишет «Политика страны» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что «концентрация ирисов на фото не случайна».

«Любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь», — цитирует издание пресс-службу украинских железных дорог, поездом которых Штайнмайер прибыл в Киев.

Германия обещала Украине четыре комплекса IRIS-T SLM. Первый был передан Киеву в середине октября, а остальные три, по словам главы Министерства обороны Кристины Ламбрехт, поставят Украине только в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала специальной военной операции РФ приехал на Украину. Отмечалось, что глава Германии прибыл в Киев на поезде.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал этот визит 20 октября.

В настоящее время на Украине продолжается спецоперация ВС РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.