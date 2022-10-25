В Чехии выразили надежду, что Европа не купит газ из России по «газовому хабу» в Турции

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Matthias Rietschel/AP

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела выразил надежду, что европейские страны не будут закупать газ из России по «газовому хабу» в Турции. Об этом он сказал в интервью турецкой газете Dünya.

Сикела признался, что в Европе в данный момент серьезно обсуждают вопросы поставок газа и нефти, а также что импорт из РФ является проблемой. Он указал, что виной этой ситуации являются высокие цены на российское топливо.

По мнению чешского министра, проект «газового хаба» в Турции вызывает вопросы.

«Как будет работать этот центр? Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали вести работы по оценке и проектированию газового хаба.

12 октября российский президент Владимир Путин сообщал, что Российская Федерация могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

19 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба для снабжения европейских стран топливом.

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