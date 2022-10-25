В ЕК хотят, чтобы в потолке цен на газ для электроэнергии участвовали еще две страны

ЕК: в потолке цен на газ для электроэнергии должны участвовать Британия и Швейцария

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Еврокомиссия (ЕК) выпустила рекомендации перед встречей министров энергетики Евросоюза, в которой говорится о том, что Великобритания и Швейцария также должны участвовать в механизме ограничения цен на газ для генерации электроэнергии, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария, для того, чтобы оно было эффективным», — сказано в публикации.

Также в ЕС собираются установить более высокую цену для экспорта электроэнергии, чем для ее продажи на внутреннем рынке в сообществе. По словам источника, несколько международных соглашений между партнерами запрещают такое установление цен.

Как указал Bloomberg, ЕК предлагает установить цену на газ для электроэнергии на уровне, эквивалентном принятой TTF цене в 100–120 евро за мегаватт-час. Однако уровень ограничений для стран ЕС будет зависеть от числа работающих на газе электростанций в каждой стране.

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече, которая состоится 25 октября, обсудят введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в том числе для уменьшения цен.

Ранее вице-премьер России Александр Новак порекомендовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отправлять возросшие счета за электроэнергию представителям стран, которые решили отказаться от долгосрочных контактов с Москвой и перешли на закупку газа по спотовым ценам. Так он заочно ответил главе ЕК, которая ранее предложила «невыносимые» счета граждан ЕС отправлять в Москву. В настоящее время западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и резким ростом инфляции. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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