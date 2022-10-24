В Германии заявили, что дефицита газа этой зимой можно избежать при экономии в 20%

ФРГ сможет предотвратить дефицит газа в этом зимнем сезоне при соблюдении трех условий, одно их которых — это снижение потребления газа на 20%. Информацию об этом указали в ежедневной сводке Федерального сетевого агентства (ФСА) ФРГ.

«Во-вторых, СПГ-терминалы должны начать работать к концу года, и, в-третьих, обусловленные зимой снижение импорта и увеличение <...> экспорта должны оставаться умеренными», — сказали в пресс-службе регулятора.

В ФСА отметили, что в стране сложилась напряженная ситуация в энергетике, и напомнили о рисках ее дальнейшего ухудшения. Но на сегодняшний день потребители получают газ стабильно. «Энергобезопасность обеспечена», — добавили в организации.

На прошлой неделе Федеральное сетевое агентство Германии не исключило, что в стране может возникнуть дефицит газа «уже к концу февраля». Регулятор тогда указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива, только если будет «жестко придерживаться» мер по снижению потребления газа на 20%.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна освободилась от зависимости от российских энергоносителей.