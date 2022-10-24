Сбербанк открыл корреспондентский счет в рупиях в филиале в Индии

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что Сбербанк получил разрешение Резервного банка Индии на открытие счетов в рупиях.

«Мы подтверждаем открытие счетов в рупиях в филиале банка в Индии. Соответствующее разрешение было получено от Резервного банка Индии», — сказал он.

Попов подчеркнул, что наличие таких счетов призвано повысить удобство обслуживания российских клиентов, в том числе банков, которые планируют проведение операций в данной валюте.

«Это очередной важный шаг в построении Сбербанком — основным провайдером расчетов рубль-рупия —надежной и удобной системы расчетов между странами», — добавил он.