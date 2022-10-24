Лавров заявил, что Запад осложняет международную торговлю энергоносителями

Москва озабочена политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОИС.

«Безусловно, мы выразили озабоченность политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями, создает кризисную ситуацию на рынках углеводородов», – приводит слова Лаврова Общественная служба новостей.

Глава МИД добавил, что Запад пытается оказывать давление на страны, которые производят нефть и газ.

Прежде Венгрия с иронией отреагировала на жалобу французского лидера Эммануэля Макрона о разной цене газа в США и Европе, напоминает ФАН. Премьер-министр Венгрии обратил внимание на то, что представители официального Будапешта уже не раз заявляли об этом.

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