Китайская таможня: товарооборот Китая с Украиной упал за девять месяцев 2022 года на 56%

Объем китайско-украинской торговли за первые девять месяцев (январь — сентябрь) 2022 года сократился в годовом выражении на 55,9%, до $6,28 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, написало агентство ТАСС.

Таким образом, темпы сокращения товарооборота двух стран оказались на 4 процентных пункта выше, чем в период с января по август.

Уточняется, что с января по сентябрь Пекин экспортировал на Украину товары и услуги на сумму $2,73 млрд (в годовом выражении падение составило 58,8%). Импорт за тот же период сократился на 53,4%, до $3,55 млрд.

Ранее 24 октября пресс-служба ГТУ Китая сообщила, что товарооборот России и Китая в январе — сентябре вырос в годовом исчислении на 32,5%, достигнув $136,08 млрд.

В тот же день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Lloyd`s List Intelligence написала, что по итогам третьего квартала 2022 года Россия начала активнее переориентировать поставки грузов с западных рынков на восточные. За это время увеличилась частота заходов судов в Турцию и Китай.