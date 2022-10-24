Аналитик ФНЭБ назвал снижение стоимости газа в Европе «затишьем перед бурей»

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Bernadett Szabo/Reuters

Сокращение стоимости газа в Европе до уровня ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. — это «затишье перед бурей». Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в разговоре с RT.

По его словам, в Европе к этому времени уже прекратился жаркий период (то есть энергия для работы кондиционеров не нужна), но отопление пока не включили полноценно. К тому же начался сезон дождей, и гидроэлектростанции стали давать больше энергии. При атомных станциях наполнились водохранилища. Энергию вырабатывают и ветреные электростанции.

«Поэтому получается, что можно экономить газовую генерацию. Спрос на него снижается, вот он и дешевеет», — объяснил Юшков.

Однако при старте отопительного сезона цены на газ возрастут, и к зиме газ подорожает до нескольких тысяч долларов за тысячу кубов.

Ранее 24 октября сообщалось, что стоимость тысячи кубометров природного газа в Европе на лондонской бирже ICE опускалась ниже отметки $1 тыс. и достигала уровня $989. Подобных показателей трейдеры не фиксировали с 14 июня 2022 года.

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