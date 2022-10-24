Экс-глава чешской компании Prazska plynarenska заявил, что ЕС не сможет заменить газ из РФ

Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек заявил в интервью газете Parlamentní listy, что страны ЕС не смогут полностью заменить российский газ другими источниками.

«Совершенно исключено. Россия поставляла в Европу, включая Турцию, двести миллиардов кубометров. Европа потребляет пятьсот миллиардов», — сказал он, добавив, что постоянно удивляется оценкам на этот счет со стороны различных «экспертов».

По мнению Янечека, Норвегия и США не способны заменить газ из РФ, а потеря стратегического сырья в Чехии может привести к ее «распаду».

Ранее председатель правления и генеральный директор Чешской национальной энергетической компании Даниэл Бенеш заявил, что организация обратится в международный арбитраж, чтобы получить компенсацию ущерба из-за срыва поставок российского энергетического сырья.