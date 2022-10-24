Цены на газ в Европе опускались ниже $1 тыс. за тысячу кубометров впервые с 14 июня

Стоимость тысячи кубометров природного газа в Европе на лондонской бирже ICE опускалась в моменте ниже отметки $1 тыс. и достигала уровня $989. Подобных показателей трейдеры не фиксировали с 14 июня 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Однако по состоянию на 14:10 мск, котировки отыграли утреннее падение и достигли планки примерно в $1,01 тыс. за тысячу кубометров или €98,265 за МВтч.

При этом общее снижение стоимости газа с начала дня составляло более 14%. Однако ближе ко дню котировкам удалось отыграть серьезный спад в рамках утренней сессии.

На ситуацию оказывает положительный эффект высокий уровень заполненности европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ). В настоящее время этот показатель достиг 93,5%.

Кроме того, в регионе в преддверии старта зимнего отопительного сезона установилась необычная для этого времени года теплая погода. На этом фоне также выросла и степень выработки энергии со стороны ветряных станций — их доля в общей структуре европейской энергогенерации выросла с 13,5% в сентябре до 17,7% в октябре.

24 октября биржевые цены на газ в Европе снижались утром почти на 8% в начале торгов, опускались до уровня $1059,7 (-7,9%). Торги фьючерсами по индексу TTF в понедельник открылись на уровне $1099,4 (-4,5%).