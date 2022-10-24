Продавцы Wildberries рассказали о новых проблемах

Продавцы, которые работают с Wildberries, пожаловались на проблемы новой системы расчетов с маркетплейсом, которые не позволяют выводить деньги за проданные товары. Об этом говорится в материале РБК.

Уточняется, что сложности возникли с новым сервисом, который был запущен в конце лета. Подразумевается, что он предоставляет получать «в режиме реального времени» выплаты за проданную продукцию. Ранее выплаты производились еженедельно.

По данным компании, к новой системе подключена «небольшая часть продавцов». Те, кто столкнулся с проблемами, могут вернуться к прежнему порядку расчета через службу поддержки.

По информации РБК, 20 октября группа продавцов посетила офис компании для получения ответов на свои вопросы после того, как они не смогли добиться их через службу поддержки. В здание по вызову продавцов приехала полиция. Сотрудники Wildberries утверждали, что не видели полицейских.

При этом после встречи личные кабинеты некоторых продавцов на маркетплейсе заблокировали, а в компании заявили, что это произошло в рамках стандартной процедуры приостановки поставок на период проверки.

Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало в суд на компанию Wildberries за продажу сушеных мухоморов.