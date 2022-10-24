Регулятор сообщил, что электроэнергия в промышленном секторе подорожает на 8,6% в 2023 году

Стоимость электроэнергии в промышленном секторе экономики России может увеличиться на 8,6% в 2023 году и обогнать ожидаемые темпы инфляции в 6%. Это будет обусловлено снижением внутреннего потребления и проблемами с иностранными газовыми турбинами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования «Совета рынка» (регулятор энергорынков).

«В 2023 году цена оптового рынка электроэнергии вырастет на 8,6% из-за стагнации спроса и подорожания газа <....> В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал, около 80% потребления страны) показатель может вырасти на 9,4% по отношению к текущему году, а во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 5,4%», — пришли к выводу аналитики организации.

В то же время рост цен на электроэнергию для промышленных потребителей не должен затронуть рядовых граждан России. Для населения в следующем году сохранятся заниженные тарифы. Однако для предприятий европейской части России и Урала стоимость поставок энергии «на сутки вперед» вырастет на 11,5%, до 1570 рублей за МВтч. А стоимость мощности (готовность поставить электроэнергию в сети) в этих регионах увеличится на 5,1%, до 922,1 тыс. рублей за МВт.

19 октября генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал об основных направлениях развития регулирования сетевого комплекса в России. Он отметил решения, связанные с совершенствованием механизмов оплаты технологического присоединения, созданием системообразующих сетевых организаций, повышением открытости тарифно-балансовой деятельности, снижением объемов перекрестного субсидирования.

При этом для избежания необоснованного повышения тарифов на электроэнергию к реализации этих задач были привлечены представители правительства, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и органов регулирования российских субъектов.