В России вырос спрос на устройства для гейминга

Россияне стали чаще интересоваться игровой техникой по итогам первых шести месяцев 2022 года. Доля продаж мониторов для гейминга за это время выросла до 50% рынка в целом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «М.Видео-Эльдорадо».

«Если за аналогичный период 2021 года 40% от всех проданных устройств были игровыми, в этом году — уже 50% <....> Всего за девять месяцев продано 320 тыс. игровых ноутбуков и порядка 400 тыс. игровых мониторов», — заявили представители ретейлера бытовой и электронной техники.

При этом общий объем рынка гейминговых устройств составил около 50 млрд рублей. Россияне в основном отдают предпочтение азиатским производителям техники. В число наиболее популярных компаний в этом сегменте у граждан вошли: Asus, Lenovo, Acer, MSI. А лидером продаж в сегменте игровых ноутбуков стал китайский Thunderobot от Haier Group, уточнили в «М.Видео-Эльдорадо».

Генеральный менеджер сети «Позитроника» Алексей Грибовский связал рост продаж устройств для гейминга с дефицитом видеокарт.

«Из-за дефицита видеокарт потребителям было проще и дешевле приобрести геймерский ноутбук, чем собирать игровой компьютер с нуля», — заключил он.

21 октября «Ведомости»со ссылкой на данные дистрибутора Marvel сообщили о падении продаж компьютеров в России на 20,3% в годовом выражении по итогам первой половины 2022 года. Особенно острый спад в этом сегмента наблюдался во втором квартале, когда объемы продаж рухнули на 42,5%. Наибольшее падение продаж к началу июля было зафиксировано у вендоров Dell и HP.