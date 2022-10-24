В России вырос спрос на устройства для гейминга

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россияне стали чаще интересоваться игровой техникой по итогам первых шести месяцев 2022 года. Доля продаж мониторов для гейминга за это время выросла до 50% рынка в целом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «М.Видео-Эльдорадо».

«Если за аналогичный период 2021 года 40% от всех проданных устройств были игровыми, в этом году — уже 50% <....> Всего за девять месяцев продано 320 тыс. игровых ноутбуков и порядка 400 тыс. игровых мониторов», — заявили представители ретейлера бытовой и электронной техники.

При этом общий объем рынка гейминговых устройств составил около 50 млрд рублей. Россияне в основном отдают предпочтение азиатским производителям техники. В число наиболее популярных компаний в этом сегменте у граждан вошли: Asus, Lenovo, Acer, MSI. А лидером продаж в сегменте игровых ноутбуков стал китайский Thunderobot от Haier Group, уточнили в «М.Видео-Эльдорадо».

Генеральный менеджер сети «Позитроника» Алексей Грибовский связал рост продаж устройств для гейминга с дефицитом видеокарт.

«Из-за дефицита видеокарт потребителям было проще и дешевле приобрести геймерский ноутбук, чем собирать игровой компьютер с нуля», — заключил он.

21 октября «Ведомости»со ссылкой на данные дистрибутора Marvel сообщили о падении продаж компьютеров в России на 20,3% в годовом выражении по итогам первой половины 2022 года. Особенно острый спад в этом сегмента наблюдался во втором квартале, когда объемы продаж рухнули на 42,5%. Наибольшее падение продаж к началу июля было зафиксировано у вендоров Dell и HP.

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