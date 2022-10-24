Биржевые цены на газ в Европе снизились на 8% в начале торгов

close
100%
Global Look Press

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник упали на 8% по сравнению с ценами пятницы. Такие данные приводит британская биржа ICE.

Согласно информации биржи, торги фьючерсами по индексу TTF в понедельник открылись на уровне 1099,4 доллара (-4,5%), но быстро опустились до уровня 1059,7 (-7,9%).

Ранее Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон говорил, что цены на энергоносители в Европе могут снизиться на фоне соглашения стран Евросоюза на европейском саммите 20-21 октября в Брюсселе. После заключения соглашения цены на газ упали на 10%. По его словам, сейчас мегаватт-час стоит €67, а минувшим летом он стоил €300. Бретон уверен, что цены на газ будут снижаться и дальше.

Еврокомиссар также отметил важность соглашения по газу, так как предприятиям в Европе нужно дать ориентиры по ценам на энергоресурсы на год в качестве завершения работы над бюджетами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть