Биржевые цены на газ в Европе снизились на 8% в начале торгов

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник упали на 8% по сравнению с ценами пятницы. Такие данные приводит британская биржа ICE.

Согласно информации биржи, торги фьючерсами по индексу TTF в понедельник открылись на уровне 1099,4 доллара (-4,5%), но быстро опустились до уровня 1059,7 (-7,9%).

Ранее Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон говорил, что цены на энергоносители в Европе могут снизиться на фоне соглашения стран Евросоюза на европейском саммите 20-21 октября в Брюсселе. После заключения соглашения цены на газ упали на 10%. По его словам, сейчас мегаватт-час стоит €67, а минувшим летом он стоил €300. Бретон уверен, что цены на газ будут снижаться и дальше.

Еврокомиссар также отметил важность соглашения по газу, так как предприятиям в Европе нужно дать ориентиры по ценам на энергоресурсы на год в качестве завершения работы над бюджетами.