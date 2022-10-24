NBC: небывалое обмеление реки Миссисипи грозит США экономическим кризисом

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Засушливая погода спровоцировала падение уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня, что грозит США экономическим кризисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

В публикации отмечается, что из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. По словам корреспондента телеканала Марган Чески, в обычное время уровень воды в реке должен быть 4,5–6 метров выше ее головы, а сейчас вода находится на опасно низком показателе.

Сильные засухи поставили Миссисипи «на колени», из-за чего движение барж с сельхозпродукцией и сталью замедлилось либо вовсе остановилось, говорится в публикации.

«Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась», — рассказала капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй, назвав положение дел «плохим». 

Ранее стало известно, что антироссийские санкции, введенные США и европейскими странами, должны были оказать отрицательное влияние на экономику России, но в итоге стали вредить Западу.

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