Египет может отказаться от привязки национальной валюты к доллару

Центральный банк Египта разрабатывает индекс египетского фунта. Это делается для того, чтобы отказаться от привязки национальной валюты к доллару. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя египетского ЦБ Хасан Абдалла.

Выступая на экономическом форуме в Каире, глава регулятора подчеркнул, что к доллару чаще всего привязаны валюты нефтедобывающих стран, к которым Египет не относится.

Абдалла отметил: «Поэтому, независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта». Глава ЦБ добавил, что Соединенные Штаты не являются основным партнером Египта.

Индикатор египетского фунта может основываться на корзине из нескольких валют, а также золота и других ценных металлов.

С марта 2022 года ЦБ Египта повысил процентную ставку на 100 базисных пунктов, египетский фунт потерял более 27% по отношению к доллару. Абдалла указал, что египетский фунт укрепился по отношению к евро, британскому фунту и турецкой лире.

Ранее сообщалось, что ввозные таможенные пошлины в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут рассчитываться без привязки к доллару, как было прежде.