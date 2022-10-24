Силуанов опроверг длительное укрепление рубля благодаря избавлению рынка от доллара

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал в беседе с РБК, каким будет курс рубля.

Как считает чиновник, сейчас рынок лишается «токсичных» долларов и евро из-за санкций, введенных в отношении России.

Ограничения делают рубль сильнее, однако его укрепление не станет длительным благодаря избавлению от доллара. Так оценил ситуацию Силуанов.

«Чем больше вводится ограничений на Российскую Федерацию, тем выше стимулы выходить из недружественных валют. Понятно, что так не будет бесконечно», — поделился глава Минфина.

Силуанов считает также, что нефтяные ограничения против России могут скорректировать курс рубля.

Ранее Аналитик Антонов заявил о возможном укреплении рубля до 50 за доллар из-за новых санкций.

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