В министерствах Германии начали экономить на энергоносителях, «образцово замерзая»

Президент Федеральной ассоциации предприятий энергетики и водоснабжения Германии Мари-Луиза Вольф рассказала, что на встрече 21 члена «Экспертной комиссии по газу и теплу» в министерстве экономики с участием главы ведомства Робертом Хабеком температура в помещении была холодная настолько, что пришлось сидеть в пальто, написала газета Der Spiegel.

«Около шести утра большинство из нас сидело там в пальто и шарфах, нам было так холодно», — сказала Вольф.

Как пишет издание, виновник этого — лично Хабек. В начале сентября в Германии вступили в силу меры по экономии энергии в зимний период. Температура при отоплении офисов и общественных учреждений не должна превышать 19 градусов.

Der Spiegel отмечает, что особенно последовательно это нововведение реализуют в министерстве экономики.

Но, как пишет газета, замерзать этой осенью приходится не только в министерстве экономики. Из-за высоких цен на энергоносители все федеральное правительство хочет подать пример того, как нужно экономить, «образцово замерзая».

Даже в управлении президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера в некоторые дни температура достигает +17 °С. Но, как отмечают в материале, сотрудники аппарата могут заказать себе флисовые одеяла.

В начале октября агентство Reuters написало, что власти Франции приняли решение отключить горячую воду в туалетах общественных зданий и снизить температуру воды в общественных бассейнах при муниципалитетах на 1 градус в рамках плана по экономии энергопотребления.