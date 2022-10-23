МВФ: расходы на проживание в Европе увеличатся на 7% в 2022 году и на 9% в 2023 году

Расходы на проживание в европейских странах из-за энергетического кризиса увеличатся в 2022 году на 7% и в 2023 году — на 9%. Прогноз содержится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), который посвящен экономической ситуации в Европе.

«Более высокие цены на энергоресурсы приведут для европейских домохозяйств к увеличению расходов на проживание на 7% в 2022 году и на 9% в 2023 году — в обоих случаях по сравнению с 2021 годом», — сказано в документе.

В докладе также указали, что многие европейские производители удобрений, изделий из стекла, сталелитейной и алюминиевой продукции намереваются или уже ограничили выпуск товаров. В МВФ полагают, что это может привести к дополнительному росту цен в производственно-сбытовых цепочках.

В середине октября вице-премьер России Александр Новак посоветовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отправлять возросшие счета за электроэнергию представителям стран, которые решили отказаться от долгосрочных контактов с Москвой и перешли на закупку газа по спотовым ценам.

Ранее 23 октября сообщалось, что в докладе МВФ указали на стабилизацию российской экономики во втором квартале (апрель — июнь) 2022 года после удара, нанесенного ограничительными мерами.