Pantheon Macroeconomics: в США цены на жилье снизятся на 20% в 2023 году

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Выросшие ставки Федеральной резервной системы ФРС (США) и подорожавшая ипотека сокращают спрос на жилье в Соединенных Штатах Америки, что приведет к снижению цен на рынке на 20% в 2023 году. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на прогноз главного экономиста исследовательской компании Pantheon Macroeconomics Иэна Шепердсона.

«Мы ожидаем, что снижение продаж домов будет продолжаться до начала следующего года. К тому моменту на рынке покупателей в основном останутся люди, которые приобретают дома по таким причинам, как смена работы, переезд в связи с семейными обстоятельствами и т. п.», — сказал Шепердсон.

Во время пандемии COVID-19 цены на жилье в США рекордно выросли. По данным индекса цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Indices от компании S&P Dow Jones Indices, только в 2021 году цены выросли на 18,8%, побив рекорд 1987 года.

В сентябре исследовательская компания CoreLogic сообщила, что жилье в США сократилось в цене на 0,3% в июле 2022 года по сравнению с июнем.

В июле компания-брокер по недвижимости Douglas Elliman опубликовала данные, согласно которым стоимость аренды квартиры в районе Нью-Йорка Манхеттен в среднем подскочила в июне на 29% в годовом выражении и составила рекордные $5058 в месяц.

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