Mash: IKEA смогла найти пять кандидатов на покупку своих фабрик в РФ

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Шведский ретейлер IKEA нашел пять кандидатов, которые могут приобрести фабрики в России, ими стали российские организации. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Планируется, что с понедельника, 24 октября, IKEA начнет обсуждать вопросы по предполагаемой сделке. Ожидается также показ помещений.

В издании уточнили, что сотрудников IKEA предупреждали о скорых визитах потенциальных собственников помещений компании, ушедшей из РФ.

«Весь персонал попросили выглядеть презентабельно, а станки и конвейеры натирают до скандинавского блеска, чтобы точно купили», — заключили в Mash.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что IKEA уволила в России 10 тыс. сотрудников.

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