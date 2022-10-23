«Ростех» отреагировал на задержание СБУ главы завода «Мотор Сич»

«Ростех» отверг обвинения в поставках вертолетных двигателей с Украины

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Представитель госкорпорации «Ростех» заявил, что Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов. Таким образом он прокомментировал задержание президента украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в поставках двигателей для военных вертолетов РФ, передает РБК.

По словам представителя «Ростеха», общеизвестно, что украинские двигатели ставились на российскую вертолетную технику до 2014 года.

«Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — уточнили в госкорпорации.

Как отметил близкий к «Ростеху» источник РБК, задержание Богуслаева — это отражение «конфликта между местными элитами».

Ранее сообщалось, что СБУ подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Уточняется, что задержанные подозреваются в госизмене.

По версии СБУ, задержанные якобы действовали в сговоре с представителями российской корпорации «Ростех», наладив контакты поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию через страны Ближнего Востока и Азии.

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