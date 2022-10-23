В ЦАР заявили о желании сотрудничать с Россией по бартеру

Председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи заявил, что государства ЦАР не против торговли с Россией по бартеру, передает РИА Новости.

«Если вы хотите торговать по бартеру, можем сделать так. Но в данный момент антироссийские санкции, конечно, ограничивают Россию в торговле с другими странами», — отметил он.

По словам Саранджи, требуется разработать независимый платежный механизм, чтобы облегчить сотрудничество. По его словам, по приезде в Москву он даже не смог оплатить свой номер в гостинице из-за ограничений, осложнивших банковские операции.

Политик также рассказал о сотрудничестве с российскими военными. По словам Саранджи, они приезжают в ЦАР для обучения африканских коллег и остаются в стране до устранения проблем с безопасностью.

Ранее премьер-министр африканской страны Феликс Молуа заявлял, что не исключает появления в республике российской военной базы.

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