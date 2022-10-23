Премьер Украины Шмыгаль: без денег ЕС страна может остаться без зарплат и пенсий

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Global Look Press

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday заявил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет финансировать Киев в рамках обещанных девяти миллиардов евро.

«Нам (Украине – прим. «Газеты.Ru») это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — заявил он.

По словам Шмыгаля, большая часть финансовой помощи уходит на социальные нужды и любая задержка может обернуться «ужасными последствиями». Он уточнил, что при «крайне негативном сценарии» жители страны столкнутся с невыплатой пенсий и зарплат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз может предоставить Украине обещанные €5 млрд, входящие в пакет финансовой помощи в размере €9 млрд.

Позже стало известно, что Еврокомиссия хотела бы выделить Украине всю оставшуюся сумму в размере до €8 млрд из обещанного ранее пакета исключительной макрофинансовой помощи до конца года.

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