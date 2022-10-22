Политик Флиппо: диверсии на «Северных потоках» показали, «на что способно НАТО»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Флиппо считает, что диверсии на «Северных потоках» показали, «на что способно НАТО», передает ТАСС.

«Диверсии, несомненно, американского происхождения на «Северных потоках» показали, на что способен блок НАТО», — написал он.

По его словам, необходимо быть бдительными, так как этот альянс «способен на худшее, вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя, чтобы конфликт между Россией и Украиной перешел в военное столкновение между РФ и НАТО.

При этом немецкий канцлер подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев «в меру своих возможностей». Он отметил, что после Соединенных Штатов Германия является той страной, которая сильнее всех поддерживает Украину в гуманитарном и финансовом направлениях, а также с помощью вооружений.

До этого Шольц отказал Украине в предоставлении немецких танков Leopard 2. Он заявил, что Берлин без координации с партнерами не будет поставлять Киеву вооружение западного производства.