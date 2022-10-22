РАСПП: китайские компании активно занимают освободившиеся ниши на российском рынке

Разрыв сотрудничества с недружественными странами открыл возможность по выходу на российский рынок, и китайцы спешат ею воспользоваться. Об этом сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, сообщил https://tass.ru/ekonomika/16129115агентство ТАСС.

«В первую очередь, уход западных брендов из РФ открывает перед китайской стороной новую возможность по выходу на российский рынок, и, исходя из деятельности РАСПП, китайцы спешат ею воспользоваться», — сказал Манкевич.

По его словам, раньше партнерство России и Китая описывали фразой «тепло в политике, холодно в экономике». Сейчас же положение дел в контексте экономического взаимодействия между странами существенно меняется.

В середине сентября президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что товарооборот России и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 млрд.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что крупные российские банки вслед за российскими сырьевыми компаниями начали постепенно переориентировать свою деятельность с западных рынков на восточные, открывая в азиатских странах новые корреспондентские счета и меняя валюты проводимых финансовых операций.