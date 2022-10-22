Глава Минюста ФРГ назвал «Северный поток — 2» вкладом в развязывание конфликта на Украине

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Hannibal Hanschke/Reuters

Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман заявил, что продвижение немецкими властями реализации проекта «Северный поток — 2» привело к обострению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью изданию Weltam sonntag.

««Северный поток — 2» — наш вклад в развязывание войны на Украине», — сказал Бушман.

Чиновник также прокомментировал ситуацию со взрывами на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Я не могу назвать преступника, а также озвучить промежуточные результаты по тактическим соображениям... Генпрокурор ведет расследование, анализирует доказательства», — сказал Бушман.

Он уточнил, что немецкая генеральная прокуратура сотрудничает по этому дела со Швецией и Данией, но будут проведены и собственные технические следственные мероприятия.

По словам министра, имеющаяся у ФРГ информация указывает на то, что был совершен целенаправленный теракт в применение взрывчатых веществ.

«В связи с этим существуют спекуляции о государственном игроке, но моя работа как министра юстиции не поддаваться спекуляциям. Я жду убедительных результатов работы опытных следователей Генпрокуратуры, Федерального ведомства по уголовным делам и Федеральной полиции, а также международных спецслужб», — подчеркнул глава минюста Германии.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что истина о взрывах на «Северных потоках» многих в Европе удивит.

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