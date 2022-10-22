Минфин США зафиксировал дефицит бюджета страны свыше $429 млрд в сентябре

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Global Look Press

Дефицит бюджета США в сентябре 2022 года подскочил в два раза и достиг отметки в $429,673 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчета министерства финансов страны.

Дефицит американского бюджет в сентябре составил $429,673 млрд, что в два раза выше показателей прошлого года, когда он был на уровне $219,596 млрд .

При этом реальный дефицит отказался куда выше прогнозов аналитиков, которые указывали на сумму в $173,5 млрд.

18 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что глобальная экономика и мировая финансовая система оказались под угрозой из-за политики ФРС США, направленной на реструктуризацию своего долга. По его словам, в сложившихся условиях США могут снова пойти на нестандартные решения в реструктуризации своего долга. При этом ФРС ограничена в помощи финансовой системе, так как в стране наблюдается рекордная за последние 40 лет инфляция.

До этого The Hill, ссылаясь на экспертов, писал, что президент США Джо Байден беспощадно «разбазаривает» государственные деньги, провоцируя серьезный экономический кризис в США. В публикации отметили, что ситуация в Штатах становится все более удручающей. Речь идет о том, что глобальный кризис накрыл экономику и оказывает все большее влияние на мировое сообщество.

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