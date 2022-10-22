Генпрокуратура Украины передала 9 арестованных российских судов украинскому предприятию

Генеральная прокуратура Украины передала девять арестованных российских судов в пользование украинскому предприятию, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Общая стоимость кораблей оценивается ведомством в более чем 532 млн гривен (более 898 млн рублей). В пресс-службе указали, что ранее эти суда были арестованы и переданы в Агентство по розыску и управлению активами (АРМА).

Утверждается, что эти суда перевозили грузы, они вошли в порты Украины в конце 2021 — начале 2022 года.

В августе правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации российской собственности, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Тогда же он сообщал, что на Украине уже конфискованы российские активы на общую сумму порядка $765 млн и что планируется принудительное изъятие еще более 900 российских активов.